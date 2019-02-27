Травмпункт областной клинической больницы этой зимой никогда не бывает пуст. Машины скорой медицинской помощи привозят травмированных пациентов. Врачи говорят, что скоро им придется модернизировать приемное отделение, чтобы была возможность оказать экстренную помощь большему количеству людей. - С начала года из-за гололеда в травмпункт обратилось 920 человек. Люди получают увечья в различных частях города. Есть ушибы, растяжения, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, - сообщил заведующий приемным отделением областной клинической больницы Акылбек Бакаев. Чаще всего травмированных пациентов после оказания медпомощи отпускают домой. В самых тяжелых случаях людей госпитализируют в травматологическое отделение. Сейчас в нем находятся 65 человек. - Я поступил в пятницу. Вышел из подъезда, а там наледь. Поскользнулся и сломал руку. В отделении почти все пациенты получили травмы на улице из-за гололеда, - говорит Евгений Пазилов. Врачи отмечают, что пациенты поступают всех возрастов. Но все же самое длительное лечение предстоит пожилым людям, кости которых с возрастом становятся хрупкими и долго срастаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.