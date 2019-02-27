Жители села Шамши Калдаякова, что в 50 километрах от Актобе, выехали на рыбалку на Каргалу на снегоходе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Один из них провалился под лед, его успел вытащить второй рыбак. Он помог мужчине снять мокрую одежду, уложил его в палатку, зажег свечу и позвонил дежурному ДЧС. – Рыбаки находись в безлюдном месте в 6 километрах от поселка, дороги туда нет, - рассказала  руководитель службы оперативно-спасательного отряда ДЧС Оксана Кичигина. – Спасатели выехали к ним на вездеходе, доставили в амбулаторию поселка. С ними все в порядке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ