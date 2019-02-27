Иллюстративное фото из архива "МГ" Один из них провалился под лед, его успел вытащить второй рыбак. Он помог мужчине снять мокрую одежду, уложил его в палатку, зажег свечу и позвонил дежурному ДЧС. – Рыбаки находись в безлюдном месте в 6 километрах от поселка, дороги туда нет, - рассказала руководитель службы оперативно-спасательного отряда ДЧС Оксана Кичигина. – Спасатели выехали к ним на вездеходе, доставили в амбулаторию поселка. С ними все в порядке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.