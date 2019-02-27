Стоимость одного автобуса - около 20 млн тенге. Планируем данные автобусы запустить уже на следующей неделе. Сейчас автобусы уже находятся на базе и проходят регистрацию, - сообщил Айдар Менеев.

– Автобусы марки "Вектор" были произведены в России на базе "Павловского автобусного завода". Вместимость данных автобусов 70 человек.