Новые автобусы марки "Вектор" будут возить уральцев по маршруту №43, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал исполняющий обязанности руководителя пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдар Менеев, автопарк ТОО "ОралАвтоТранс" был пополнен 7 новыми автобусами.
– Автобусы марки "Вектор" были произведены в России на базе "Павловского автобусного завода". Вместимость данных автобусов 70 человек. Стоимость одного автобуса - около 20 млн тенге. Планируем данные автобусы запустить уже на следующей неделе. Сейчас автобусы уже находятся на базе и проходят регистрацию, - сообщил Айдар Менеев.
