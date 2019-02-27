- Существуют правила, по которым Казахстанский фонд гарантирования вкладов (КФГД), в случае ликвидации банка, выплачивает гарантированные суммы по депозитам и счетам его клиентов, через банк-агент. Для того чтобы выбрать агента, проводится конкурс среди банков - участников системы гарантирования депозитов. Банкам участие в таких конкурсах интересно тем, что они могут показать потенциальным клиентам свою высокую надежность. Потому что победить в них может только стабильный финансовый институт, не нарушающий пруденциальные нормативы, установленные Нацбанком и доказавший свою устойчивость. По итогам конкурса на выплату гарантийного возмещения вкладчикам Qazaq Banki государством был выбран Банк ВТБ (Казахстан).- Необходимо прийти в любое отделение банка-агента с документом, удостоверяющим личность и заполнить заявление на выплату гарантированного возмещения. Здесь же клиент выбирает один из трех способов получения своих средств: наличными в кассе, переводом в любой банк или он может открыть депозит в банке-агенте.- Благодаря государственной системе гарантирования депозитов сегодня именно банки предоставляют наиболее безопасные и выгодные условия для хранения и приумножения денег. Конечно, можно оставить сбережения дома, но где гарантия, что на Вашу квартиру не нападут грабители? И тогда уже Фонд гарантирования не поможет. Кроме того, положив деньги на депозит – Вы получаете процент от банка и приумножаете свои накопления. Здесь главное, правильно подойти к выбору банка, в котором хотите открыть депозит!- В первую очередь проверьте на сайте КФГД, является ли банк участником государственной системы гарантирования депозитов. Затем оцените кредитный рейтинг банка, чем он выше, тем стабильнее финансовый институт. Ведь кредитный рейтинг, присуждаемый международными агентствами, показывает насколько банк готов отвечать по своим обязательствам, в частности и по вкладам. Также стоит обратить внимание на доходность по депозитам, которую предлагает банк.- Наш банк имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на отечественном рынке. Эффективная ставка вознаграждения по депозитам ВТБ, с возможностью пополнения и снятия без штрафных санкций, в тенге составляет 10,5%, а по валютным вкладам – 1%, это максимальные ставки, которые сегодня есть на рынке. Подробнее о депозитах Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать, позвонив по номеру 5050 бесплатно с мобильного. Лицензия № 1.2.14/39 от 23.12.2014 г. выдана Национальным банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости Компаний.