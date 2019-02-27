Многодетной семье из ЗКО подарили трехкомнатную квартиру
Манар Буркитова с мужем воспитывают семерых детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
25 февраля многодетный семье из Уральска подарили трехкомнатную квартиру в новом доме по улице Курмангазы, 198. Осуществить мечту многодетной семье помог руководитель строительной компании ТОО "Каз-Хол" Тимур Амин.
Как рассказала Манар Буркитова, они с супругом воспитывают семерых детей, старшей из которых 16 лет, а самому младшему всего три года.
– Сегодня самый счастливый день в нашей жизни. До этого дня где мы только не жили. Приходилось переезжать с места на место. Хозяева квартир особо не любят, когда в семье много детей. Что мы только не пережили за это время. Мы очень рады, что сегодня наконец-то исполнилась наша заветная мечта. Мы сегодня же переедем в нашу новую квартиру. В нашей семье растут семь детей. Старшей дочери 16 лет, а самому младшему сыну три года. Словами не передать нашего счастья. Выражаю благодарность всем, кто помог нашей семье. Мы в свою очередь будем воспитывать достойных граждан и патриотов нашей страны, - рассказала многодетная мама.
Стоит отметить, что трехкомнатная квартира расположена в новом доме. Площадь жилья составляет 90 квадратных метров и в ней имеются все коммуникации.
– Сегодня наша компания дарит ключи многодетной семье. Желаем этой семье всего наилучшего, чтобы дети не болели, чтобы росли на радость своим родителям. Строительство этого дома было начато в 2017 году. На днях мы сдали его в эксплуатацию. Наша компания была основана в 2006 году в Уральске. Мы построили более 50 домов. В этом доме подведены все коммуникации. Комнаты просторные, светлые, теплые. Детям будет удобно, - отметил Тимур Амин.
По словам мецената, такой подарок для многодетной семьи был сделан в рамках традиционной акции "Мейірімді көктем", направленной на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.
Напомним, девятиэтажный 64-квартирный жилой дом в рамках государственно-частного партнёрства по улице Курмангазы, 198 был сдан 22 февраля. На месте нового девятиэтажного жилого дома раньше был двухэтажный 8-квартирный аварийный дом 1937 года постройки. Новоселами стали многодетные матери, жители аварийного дома, вкладчики «Жилстройсбербанка» и представители других уязвимых слоев населения.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
