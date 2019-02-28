Причина такой пользы – в составе. Свекла богата микроэлементами, которые очищают и разжижают кровь, тем самым улучшают работу сердца и препятствуют образованию тромбов. Готовить самое полезное блюдо, по мнению диетологов, проще простого – натереть или просто порезать кусочками или кружочками, как кому больше нравиться и немного сдобрить растительным маслом. Такой салат лучше есть на завтрак, можете сочетать с кашей, например гречневой.