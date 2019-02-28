В теплую погоду, для прогрева достаточно минуты, а зимой от 3 до 5 минут, в зависимости от температуры воздуха, чем холоднее, тем дольше. При непрогретом двигателе удержать авто на тормозе намного сложнее - поэтому нужен прогрев. Моторное масло должно разогреться и начать циркулировать по каналам двигателя.Для того, чтобы прогреть механику – переведите рычаг в нейтральное положение. Если у вас «автомат», поставьте в положение Р. Заведите машину. Как только прогреете, не давите сразу на газ: при щадящем скоростном режиме износ двигателя будет меньше. Через пару километров можно будет ускориться. Хороших вам дорог.