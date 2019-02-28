Иллюстративное фото из архива "МГ" В Европейском банке реконструкции и развития рассказали о росте тенденции по оттоку ценных кадров из Казахстана. Представители банка презентовали в Астане доклад о трансформации труда и трудовых отношений в переходных экономиках. По данным ЕБРР, именно сейчас казахстанским компаниям очень не хватает высококвалифицированных специалистов. Во многих странах, среди которых, по информации банка, есть и Казахстан, наблюдается рост числа выбывающих высококвалифицированных кадров. Авторы исследования, которое провёл банк, уточнили, что к таковым относят специалистов с высшим образованием и опытом работы не менее 5 лет. "Мы задавали компаниям вопрос, считают ли они отсутствие высококвалифицированных кадров своей основной проблемой. Большое количество опрашиваемых сказали "да". Что еще хуже, эта цифра сейчас гораздо выше, почти в два раза больше: если в 2002 году этот показатель составлял порядка 8%, сегодня – почти 15%", – сказала старший экономист ЕБРР Франческа Далла Поцца, уточнив, что тенденция наблюдается как в странах Центральной Азии, так и в Восточной Европе. Она также сообщила, что в западной Европе порядка 30% населения проходят курсы повышения квалификации за счёт работодателей. В Центральной Азии и странах восточной Европы этот показатель гораздо ниже.