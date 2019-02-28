Как рассказал директор филиала АО "КазЦентр ЖКХ" Нурлан Мырзагалиев, в области ведется работа по реализации проектов для развития коммунального хозяйства. Одним из таких проектов является установка оборудования по очистке воды с помощью магнитных сепараторов в доме №101 по улице Монкеулы. – Магнитный сепаратор улавливает из горячей воды системы трубопроводов ржавчину и оксиды железа, тем самым увеличивается срок службы использования трубопроводов в два раза, так как будет замедлен процесс коррозии. Ежедневно будем снимать пробы с воды, проводить анализы в лаборатории и докладывать ЖКХ. Система уже показала свою эффективность, - рассказал Нурлан Мырзагалиев. Стоит отметить, что магнитный фильтр произведен по канадским технологиям и в нашей стране только в двух областях ведется установка. – Это пилотный проект, который введен только в Мангистауской области и в ЗКО. Принцип работы очень простой. Вода проходит через емкость, где находятся два очень сильных магнита, которые улавливают все примеси в составе воды, в результате чего вода смягчается. Решено было установить в этом доме, так как с этого адреса иногда поступают жалобы от жильцов. Если установка покажет хорошие результаты, то будут закупать и для других домов. На тарифы он влиять не будет, то есть жителям дома не придется за него дополнительно платить. Для его работы не нужно электричество, - отметил начальник производственно-технического отдела АО "ЖайыкТеплоЭнерго" Болат Батаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.