Иллюстративное фото из архива "МГ" Данная идея была озвучена на коллегии департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Актюбинской области собственным корреспондентом телеканала «КТК» Жаналыком Ахашом. К слову, инициативу первыми поддержал областной департамент АДГСПК. В первом пилотном приеме граждан в онлайн режиме приняли участие 79 подписчиков. - Цифра не значительная, но радует то, что граждане смогли задать свои вопросы, не посещая госорганы в удобных для себя условиях. Если обратиться к официальной статистике, то в среднем в день в востребованные среди населения госорганы обращаются около 50 человек. Порой для получения простой консультации человеку приходится получить пропуск, пройти регистрацию и ожидать ответа на свой вопрос, теряя свое драгоценное время, - сказал заместитель руководителя департамента АДГСПК по Актюбинской области Рафхат Бисенов. По словам инициаторов, с помощью эффективного использования официальных страниц в социальных сетях, государственные органы станут более открытыми и доступными для общества, наладят обратную связь и создадут благоприятные условия для жителей региона. - Данная идея была апробирована в рамках проекта «Ақтөбе – адалдық алаңы» и в дальнейшем мы планируем внести ее во всех госорганах области на постоянной основе. Выстроив эффективные методы неформальных обратных связей с населением, в первую очередь мы создадим удобные условия для нашего населения, - добавил Рафхат Бисенов. В ближайшее время организаторы планируют провести «прямой эфир» с участием руководителей управлений образования и здравоохранения.