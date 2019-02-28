Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тело мужчины было обнаружено в лесопосадке в Деркуле днем 27 февраля. - Тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование ведется Приуральным районным отделом полиции, пока дело рассматривается как самоубийство, - сообщили в пресс-службе полиции. В управлении здравоохранения ЗКО подтвердили, что мужчина работал фельдшером на станции скорой помощи в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.