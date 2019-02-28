Иллюстративное фото gomel.today.ru

Инцидент произошел в в селе Акколь Курмангазинского района. Как установлено в суде, в январе этого года сельчанин в нетрезвом состоянии зашел в магазин «Аэлита», и, достав из своего кармана нож, стал угрожать продавцу расправой. После чего грабитель похитил бутылку водки и скрылся с места преступления.

- В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд признал виновным по статье 191 УК РК "Грабеж" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказали в пресс-службе Курмангазинского районного суда Атырауской области.

