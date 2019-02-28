Уральцев призывают выйти на субботник по очистке снега
2 марта в городе пройдет общегородской субботник по очистке снега, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель акима Уральска Сергей Доля пояснил, что субботник они проводят потому, что в этом году выпало огромное количество снега.
- У нас есть список улиц, которые ежегодно подтапливаются талыми водами. Город поделен на 32 участка. Например, Курени, там есть улицы, которые подвержены подтоплению. Во втором рабочем есть такие улицы, в районе Мясокомбината. В этих районах есть узкие улицы, дома расположены в низине. Очисткой арыков занимаются сотрудники "Жайык Таза Кала". Сейчас мы заканчиваем чистку больших арыков на центральных улицах, - рассказал Сергей Доля.
По словам замакима, такая ситуация сложилась из-за огромного количества выпавшего снега.
- Этой зимой очень много снега. Коммунальное предприятие работает круглосуточно в две смены. На сегодняшний день вывезено около 760 тысяч кубометров снега. Мы приближаемся к отметке миллион кубов, такого никогда у нас не было. Поэтому в эту субботу всем предприятиям, независимо от форм собственности, необходимо выйти на субботник. Согласно правилам благоустройства все предприятия должны содержать свои территории в чистом виде. В субботу все соцобъекты должны очистить от снега свои территории, затем ТОО "Жайык Таза Кала" вывезет этот снег. Для этого нужно будет позвонить на предприятие по номеру 51-85-55. По заявке снег уберут. Все бизнес-объекты, куда входят заводы, рынки, торговые дома, должны почистить и вывезти снег сами. У нас функционируют два карьера, куда вывозится снег, - это в Деркуле и в микрорайоне Балауса. Все КСК в субботу должны также выйти на очистку снега, жители тоже должны выйти. Дорожные и строительные компании выйдут со свовей техникой.
Просьба к жителям выйти и очистить снег возле своих дворов, - сообщил Сергей Доля.
Как рассказал замакима, ТОО "Жайык Таза Кала" перешло в частные руки, они увеличили количество техники. Сегодня в дневную смену работает 40 погрузчиков и 98 единиц бортовой техники, для сравнения, обычно зимой в городе работало 15 погрузчиков и 35 единиц бортовой техники.
- Сейчас у нас у всех у всех одна задача - вывезти снег, поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой выйти в субботу на очистку снега, - обратился к горожанам Сергей Доля.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!