Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Сергей Доля пояснил, что субботник они проводят потому, что в этом году выпало огромное количество снега. - У нас есть список улиц, которые ежегодно подтапливаются талыми водами. Город поделен на 32 участка. Например, Курени, там есть улицы, которые подвержены подтоплению. Во втором рабочем есть такие улицы, в районе Мясокомбината. В этих районах есть узкие улицы, дома расположены в низине. Очисткой арыков занимаются сотрудники "Жайык Таза Кала". Сейчас мы заканчиваем чистку больших арыков на центральных улицах, - рассказал Сергей Доля. По словам замакима, такая ситуация сложилась из-за огромного количества выпавшего снега. - Этой зимой очень много снега. Коммунальное предприятие работает круглосуточно в две смены. На сегодняшний день вывезено около 760 тысяч кубометров снега. Мы приближаемся к отметке миллион кубов, такого никогда у нас не было. Поэтому в эту субботу всем предприятиям, независимо от форм собственности, необходимо выйти на субботник. Согласно правилам благоустройства все предприятия должны содержать свои территории в чистом виде. В субботу все соцобъекты должны очистить от снега свои территории, затем ТОО "Жайык Таза Кала" вывезет этот снег. Для этого нужно будет позвонить на предприятие по номеру 51-85-55. По заявке снег уберут. Все бизнес-объекты, куда входят заводы, рынки, торговые дома, должны почистить и вывезти снег сами. У нас функционируют два карьера, куда вывозится снег, - это в Деркуле и в микрорайоне Балауса. Все КСК в субботу должны также выйти на очистку снега, жители тоже должны выйти. Дорожные и строительные компании выйдут со свовей техникой. Просьба к жителям выйти и очистить снег возле своих дворов, - сообщил Сергей Доля. Как рассказал замакима, ТОО "Жайык Таза Кала" перешло в частные руки, они увеличили количество техники. Сегодня в дневную смену работает 40 погрузчиков и 98 единиц бортовой техники, для сравнения, обычно зимой в городе работало 15 погрузчиков и 35 единиц бортовой техники. - Сейчас у нас у всех у всех одна задача - вывезти снег, поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой выйти в субботу на очистку снега, - обратился к горожанам Сергей Доля.