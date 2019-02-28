Скриншот с видео В период с 15 января по 15 февраля 2019 года проводились работы по контрольному подледному лову рыбы. Специалисты комитета лесного хозяйства и животного мира, а также научные сотрудники ТОО "Казахский НИИ рыбного хозяйства" провели исследование выловленной рыбы. По данным специалистов, павших или заболевших особей не зафиксировано. Состояние выловленной рыбы отмечается как стабильное. - Ранее 26 декабря 2018 года на двух участках реки Урал водолазами было проведено обследование водоема, мертвой рыбы обнаружено не было. Такая же работа была проведена и 4 февраля 2019 года, тогда водолазы осмотрели дно реки на 10 участках, павшей рыбы нет, - сообщили специалисты. 25 февраля на канале Перетаска, впадающем в реку Урал, была обнаружена мертвая рыба. Специалисты межведомственной комиссии подтвердили данный факт, отметив, что павшая рыба выплыла на поверхность после таяния льда. - Это последствия прошлогодней гибели рыбы в этом канале. При содействии работников АО «ТЭЦ» было собрано 10-15 кг мертвых туш, - пояснили специалисты. В настоящее время ситуация на реке Урал находится на ежедневном контроле местных исполнительных органов и Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Все точки сбыта рыбной продукции находятся под контролем ветеринаров и сотрудников полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.