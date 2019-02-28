Приговор был вынесен в конце 2018 года в Уральском городском суде. Подробности громкого дела были обнародованы только сейчас. Следствие установило, что 55-летний уроженец ВКО Ерлан Бейсембаев совершил мошеннические действия, осуществив поставку бывшего в употреблении медицинского оборудования. В приговоре, вынесенном судей Гульнарой Гиматудиновой указано, что учредитель ТОО «Квант-Семей» узнал об объявленном тендере по модернизации линейного ускорителя «Clinac 600С» (аппарат лучевой терапии). Онкологический диспансер нуждался в замене многолепесткового коллиматора, который направляет излучение на пораженные органы пациента, не затрагивая при этом здоровые. - У Бейсембаева созрел преступный план, направленный на хищение государственных средств в особо крупном размере. Он стал победителем конкурса на поставку медооборудования. Был заключен договор по закупу необходимого оборудования на сумму 199,5 млн тенге. Поставщик гарантировал, что товар будет новым. При этом директор ТОО «Квант-Семей» приобрел у неустановленного следствием лица многолепестковый коллиматор «Вариан» 1998 года выпуска, который в 2002 году был смонтирован в США и демонтирован в 2015 году, - отметила судья Гульнара Гимадутдинова. Обман вскрылся при проведении медицинского аудита. Проверяющие обнаружили, что на оборудовании были сбиты идентификационные номера. С 2016 года начались сбои в работе программного обеспечения. Выяснилось, что срок демонстрационной версии уже истек. Приговором суда Бейсембаев признан виновным в мошенничестве. Ему назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении УИС средней безопасности. Осужденный обязан возместить нанесенный государству ущерб в сумме 199,5 млн тенге. Суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения ЗКО, в котором указал на факты нарушений при проведении конкурсных процедур. Досудебное расследование в отношении экс-директора онкологического диспансера Есенгельды Рабаева было прекращено в связи с истечением срока давности. - Сейчас аппарат не используется. Он будет демонтирован. Рассматривается вопрос приобретения нового оборудования по методу государственно-частного партнерства, - сообщила пресс-секретарь облздрава Айнагуль Сакпусунова. Отметим, что суд не смог установить, как повлияла работа списанного медоборудования на качество оказания медицинских услуг. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.