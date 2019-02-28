Хакатон (форум разработчиков - прим. автора) прошел во Дворце школьников 27 и 28 февраля, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работали над решением какой-либо проблемы. Как рассказал менеджер по проектам фонда "Евразия Центральная Азия" Андрей Бачище, основная цель хакатона - разработать в инклюзимвной команде абсолютно новые и оригинальные пути решения социальных проблем людей с инвалидностью через IT-технологии. – Проект называется "Мир равных IT-возможностей. Молодежный лагерь". Реализуют его два фонда - это "Ерекше тандау Шелек" и "Евразия - Центральная Азия". Финансово нас поддержали "Samruk-Kazyna Trust" и компания "Шеврон". Основная цель проекта - создать инклюзивный лагерь, где смогут участвовать люди с инвалидностью и без. Тем самым они смогут приобщиться к IT-технологиям и преодолеть ограничения с доступом к образованию, к современной инфраструктуре, к трудоустройству. Сейчас проект будет запущен в пяти городах. Первым городом является Уральск, дальше Караганда, Шымкент, Алматы и Астана. В каждом из этих городов пройдет хакатон. Мы будем учить ребят правильно определять проблему, её причину, искать решение. Участникам надо будет прийти от проблемы к решению, - рассказал Андрей Бачище. В качестве участников приглашены молодые предприниматели, разработчики, инженеры, студенты вузов и колледжей, маркетологи, дизайнеры и менеджеры в возрасте от 18 до 35 лет. По словам организаторов, участники группируются в команды. За два дня участникам необходимо будет создать прототип проекта и презентовать его жюри, при этом применяя подходы и креативный взгляд. – Разработчики трех лучших проектов смогут принять участие в IT-лагере, который пройдет в городе Алматы со 2 по 7 апреля 2019 года. Там же они смогут получить ориентацию, пройти обучающий курс и получить грант в размере 2 млн тенге на развитие проекта. Такой шанс есть у всех, в том числе и у людей с ограниченными возможностями, - отметил Андрей Бачище. Стоит отметить, что проект поможет охватить молодежь со всех регионов. – Вчера в форуме принимали участие 68 человек, сегодня, мы надеемся, будет не меньше. Мы приехали в Уральск, чтобы рассказать об этом проекте, о том, что у всех есть возможности показать свои идеи, через которые можно решить социальные проблемы, - отметила советник министра образования и науки РК Захира Бегалиева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.