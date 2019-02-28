Напомним, месяц назад в Актобе скончался 9-летний ребенок с аппендицитом, которого из райцентра Хромтау среди ночи родителям пришлось везти в Актобе. В райбольнице не оказалось детского хирурга. После этого случая в ЦРБ приняли и детского хирурга, и детского реаниматолога. Как сообщил глава облздрава Актюбинской области Асет Калиев, при норме 1500 человек, каждый участок в поликлиниках обслуживает по 2300 человек. - В ближайшее время мы хотим открыть дополнительные участки, и снизить число больных на каждый из них до 1700 человек, - сказал Асет Калиев. – Для решения проблем с кадрами врачей, 30 выпускников школ в прошлом году направили учиться в медицинский вуз за счет местного бюджета. После окончания университета они обязательно должны отработать по специальности в районах области. – 15 специалистов обучаются за счет бюджета в резидентуре. Они будут готовы через 2-3 года, - заявил глава Актюбинского облздрава. - Два года назад у нас не хватало 94 врача. Стоит отметить, что в области есть свой медуниверситет, но выпускники не идут работать в больницы и поликлиници из-за маленькой зарплаты. Они предпочитают работу представителями фармкомпаний, где оплата труда гораздо выше. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.