В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области рассказали, что 22 февраля в 17.56 на номер «112» управления единой дежурно-диспетчерской службы ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что по адресу: Акжайыкский район, п.Тайпак ул. А.Молдагуловой, 13, в частном 2-квартирном доме в квартире №1 горели личные вещи, мебель, стены и потолочное перекрытие на площади 51 кв. м. - Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Время локализации пожара 18.59, ликвидирован пожар был в 19.52. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Позже жительница этого поселка Жадыра Хасанова рассказала, что ученик 11 класса средней школы имени К. Байсыкова Мирас Жунисов спас мужчину и 8-летнего мальчика из горящего дома. Как выяснилось, в тот день Мирас, который живет по соседству со спасенными, заметил пожар в соседнем доме. Решив предупредить их, он направился к их дому. Приблизившись, он услышал детский плач. Не раздумывая ни минуты, он зашел в задымленное помещение и вынес на руках 8-летнего Галыма Батырбека. После Мирас спросил у ребенка, есть ли кто-то еще в доме, однако мальчика не смог ответить, он был в состоянии шока. Мирас подошел к дому снова и услышал кашель взрослого человека. Из дома он вынес Бейбита Демеугалиева. Спасатели отмечают, что мальчик совершил героический поступок. По их словам, на такой поступок не всегда может решиться даже взрослый человек. Более того, в ДЧС ЗКО уверили, что поступок школьника не останется без внимания, и он вскоре будет награжден.