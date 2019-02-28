Приговор был вынесен сегодня, 28 февраля, в межрайонном уголовном суде.- Суд признал виновными Искендирова, Исмурзина и Карчегенова по ст. 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", ст. 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и ст. 259 УК РК "Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности". Искендиров и Исмурзин приговорены к 13 годам лишения свободы, Карчегенов приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии максимальной безопасности, - зачитал приговор судья Бахыт Ермаханов. Также к 5 годам лишения свободы был приговорен Балтабаев и Айтболатов. Они будут отбывать наказание в колонии максимальной безопасности. Жасталапов был приговорен к 5 годам ограничения свободы, Тлекбаев к трем годам лишения свободы и Нургалиев, которому всего 16 лет, к одному году ограничения свободы. Следует отметить, что все осужденные молодые ребята. При вынесении приговора судья учел возраст подсудимых и их семейное положение. После суда отец осужденного Балтабаева Нуржан Молдахметов заявил, что следствие велось с нарушениями. - Никаких доказательств не было. Видео смонтировано. Наши дети ни в чем не виноваты. Вся их вина в том, что они совершали намаз. Они все молодые. У моего сына двое детей остались. Прокурор просил 16 лет. Судья дал 5. Адвокаты хорошо постарались. Мы посоветуемся с защитниками и решим, будем ли подавать на апелляцию, - сказал Нуржан Молдахметов. Напомним, пресс-служба КНБ РК сообщила, что 25 июня 2018 года в Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации задержаны 8 членов группы, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
8 человек осудили за подготовку теракта
Среди осужденных 16-летний подросток, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Арайлым Усербаева
