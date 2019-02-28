По данным РГП "Казгидромет", в Уральске температура воздуха днем составит -2 градуса, ночью -5 градусов. В Атырау ожидается снег с дождем. Днем воздух прогреется до +5 градусов, ночью ожидается +1. 8 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов. Снег с дождем и 2 градуса тепла прогнозируют синоптики в Актобе днем. Ночью похолодает до -7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.