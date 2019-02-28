В регионе объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным службы спасения, 1 марта в ЗКО угроза усиления ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Также ожидается сильный туман, угроза гололеда и сильной метели.  