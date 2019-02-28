Сегодня, 28 февраля, пассажирский автобус маршрута №5 сбил мужчину. Автобус ехал по улице Жангир хана в сторону города. ДТП произошло в районе остановки "Жазира". Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии. На месте ДТП образовался затор. На месте аварии работают дознаватели. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.