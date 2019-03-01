Помогут домашние средства – ванночки и компрессы для ног.

Ванночки С солью: Растворите 3 ст.л. морской соли в 3 л. горячей воды. Подержите ноги в такой ванночке минут 20-30, вытрите и помассируйте больное место.

С овсянкой: 400г. овсяных хлопьев смешать с 3 л. воды и томить на самом маленьком огне в течение 20 минут. Дать остыть до 36-38 градусов и перелить в тазик. Держите ступни в отваре минут 20. После помойте водой. С очистками картофеля: почистив картофель, прокипятите очистки в 1 л. воды минут 15. Процедите полученный отвар в тазик и добавьте 2 л. горячей воды. Опустите ноги и держите 30 минут.

Компрессы С капустой: вечером разомните лист капусты и отрежьте от него кусочек размером с шишку. Густо смажьте этот кусочек медом. Приложите к косточке, накройте пленкой и зафиксируйте плотной тканью. Оставьте на ночь.

С глиной: 1 ст. л. цветов ромашки залить 0,5 ст. кипятка и дать настояться час. 2 ст.л. красной или голубой глины смешать с 2 ст.л. настоя ромашки. Смесь должна получиться по консистенции, как сметана. Добавьте в нее 5 капель йода и перемешайте. Нанесите на косточку, зафиксируйте согревающей повязкой и оставьте на ночь.