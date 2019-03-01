Как оказалось не мало взрослых вопросов поможет решить - детская присыпка. Она выручит во многом и сэкономит ваш бюджет, поскольку средство дешевое и полезное. Конечно, в первую очередь она может помочь, нам девушкам в стремлении быть красивыми. Пушистые, густые ресницы - Перед тем, как нанести тушь посыпьте на реснички присыпкой. Потом нанесите тушь и дайте подсохнуть. Затем все повторите – присыпка и снова тушь. Ресницы станут заметно пушистее. Красивые брови - Нанесите немного присыпки на брови и подкрасьте их карандашом. Брови будут казаться гуще. Помада на губах будет держаться дольше, нанесите ее и сверху припудрите присыпкой. Промокните лишнее салфеткой. Губы не будут смазываться и надолго сохранят помаду. Основа под макияж. Припудривайте слегка лицо присыпкой и тон будет ложиться идеально. А ещё она заменит матирующую пудру и лицо не будет блестеть. Чистые волосы - Если у вас нет времени, помыть голову, присыпьте корни волос и хорошо прочешите их. Жирный блеск уйдет и волосы будут казаться чистыми. Но этот подойдет только блондинкам, на тёмных волосах будет виден белый порошок. Присыпка может пригодиться и в другом: Избавит обувь от неприятного запаха, устранит скрип полов, охладит постель в жару, успокоит раздражение после эпиляции, поможет в заживлении ран и очистит шерсть домашних питомцев – вот такое простое и многофункциональное средство. Интересные идеи по уходу за собой в наших статьях про шоколадное обертывание дома и аптечке для волос.