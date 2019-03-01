"Форму на сегодняшний день мы откладываем. На самом деле у нас первостепенная задача - это провести аттестацию, после этого повысить заработную плату за счет сокращения. И только после этого мы перейдем к форме. В первую очередь для нас важно содержание полицейского, а потом к форме", - рассказал Тургумбаев. По его словам, аттестация начнется через два месяца. Напомним, разработка новой формы полицейских началась вместе с реформой правоохранительных органов. В декабре 2018 года в МВД представили рабочий проект новой формы. Отмечалось, что основными требованиями к форменному обмундированию станут его практичность, привлекательность, удобство и избавление от лишних элементов в конструкции. "Ни на дизайн, ни на изготовление формы дополнительных денег не потребуется. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств", - отмечали в МВД.