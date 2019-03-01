Для того, чтобы из флигеля сделать такое, необходима большая фантазия и умелые руки. Все - таки человеческие возможности не перестают поражать. Стоит себе на участке годами, а может столетиями постройка. Ей уже не пользуются по назначению, но сносить жалко, ведь качество материала не сравнимо с современным. Почему бы не переделать?! Стены крепкие и дом получится - что надо. Браво архитектору и воплотителям идеи! Этот прекрасный летний коттедж обустроил для себя архитектор из Нидерландов из заброшенного флигеля. Постройка 19 века ранее использовалась под конюшню и сарай. Коробку оставили, а вот все остальное смотрится шедеврально. Для отделки помещений внутри и снаружи использовались различные материалы. Чтобы сделать затраты наименьшими эти материалы были б/у – собирались на месте разрушенного здания. За счет этого в доме смешались все стили. Огромные ворота от конюшни так и остались главным входом, а одну из стен сделали наполовину стеклянной – как главный источник естественного света, открывающий прекрасный вид снаружи и увеличивающий пространство. Ведь площадь строения всего 50 кв.м., при этом здесь два этажа! На первом кухня, туалет, гостиная. На втором спальня, гардеробная, рабочий кабинет и эксклюзивная, открытая ванная. Основной отделочный материал в доме – дерево. Это экологически чисто и добавляет винтажности. Стены обиты деревом, деревянные лестницы на второй этаж, шкафы и рамы, кухня отделана от основного пространства – дом дышит уютом. Небольшой дом, как произведение искусства являет собой пример, как с творческим подходом избегая больших денежных вложений позволить себе выстроить свой дом мечты. В таком доме подойдет по стилю тайное место от жены и атрибуты интерьера из старого чемодана   