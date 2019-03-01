За рулем автобуса находился опытный водитель - руководство автопарка о смертельном ДТП
В автобусном парке рассказали о том, кто находился за рулем автобуса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал генеральный директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов, после случившегося ДТП он сразу же выехал на место происшествия.
- Когда мы приехали, всех пострадавших забрали врачи. Трое пассажиров, к сожалению, скончались на месте - Камшат Калиева 1988 года рождения и супруги Мусины 1962 и 1963 годов рождения. Все они оказались жителями Уральска. 28 февраля мы были на похоронах супружеской пары. У них остались трое взрослых детей. Сегодня состоятся похороны Камшат, туда мы тоже поедем. Руководство автопарка оказывает максимальную помощь семьям погибших. Это помощь при перевозке тел, организация похорон, - рассказал Марат Абдрахманов.
Кроме этого, по словам руководителя автопарка, оказывается всяческая поддержка и семьям 15 детей, которые также оказались среди пассажиров рейса.
- Ребята ехали на соревнования из Уральска в Атырау. Трое не пострадали и сразу после аварии были размещены в гостинице. 12 ребят были доставлены в больницы. В данный момент в медучреждениях находятся трое детей. 10-летнему Арсену предстоит операция. Унего травма бедренной кости. У другого мальчика подозрение на перелом ребер, у третьего - подозрение на трещину теменной кости. Со всеми родителями мы поддерживаем связь. Всем оказывается помощь при перевозке детей. Школьников сопровождал тренер. Билеты они купили в тот же день, заранее никаких заявок не подавали. Согласно "Правилам о перевозках", мы имеем право перевозить группы детей под присмотром взрослых без сопровождения сотрудников дорожной полиции. Мы и дальше намерены помогать семьям детей. В данный момент материально помогаем маме мальчика, который находится в больнице, - отметил руководитель автопарка.
Выяснилось, что в день трагедии за рулем был водитель с 33-летним стажем работы. Его сменщиком был его сын - водитель с 12-летним опытом.
- В тот день в 8.20 они прошли медосмотр, а в 9.06 выехали в Атырау. Водитель за время своей работы ни разу не попадал в ДТП. По его словам, виной всему была скользкая дорога. Он затормозил из-за того, что впереди едущая машина резко сбавила скорость. Автобус занесло, и он оказался на встречной полосе, по которой двигалась фура. Водитель фуры, гражданин РФ, также пострадал в этой аварии, он сломал ногу и сейчас находится в больнице. Фура и автобус были отбуксированы на стоянку департамента полиции Атырауской области. Наш автобус 2007 года выпуска, техническое состояние отвечало всем требованиям, техосмотр проходил вовремя. В данный момент ведется следствие, которое установит виновных. Мы хотим выразить глубочайшие саболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами, - заключил Марат Абдрахманов.
Напомним, 26 февраля около 14 часов пассажирский рейсовый автобус сообщением Уральск-Атырау столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три человека. Еще 15 госпитализированы.
