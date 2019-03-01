Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках проекта «Атырау – адалдық алаңы» сотрудники проектного офиса посетили несколько домов, где проживают дети с ограниченными возможностями, которые нуждаются в обучении на дому и провели анализ на предмет определения уровня организации данных мероприятий образовательными учреждениями региона. Предметный анализ показал, что педагогами образовательных учреждений г.Атырау на системной основе допускаются грубые нарушения законодательства. - Так, при визите семьи, где проживает девятиклассник-инвалид, получивший электротравму в детстве, вследствие которой мальчик потерял верхние конечности, установлено, что занятия ведутся ненадлежащим образом, а именно учителя русского и иностранного языков домой к подростку почти не приходят. Со слов подростка установлено, что с начала 2018 учебного года учителя русского и иностранного языков приходили домой всего 1 раз и больше не появлялись, - рассказали в проектном офисе «Атырау – адалдық алаңы». Данный факт подтвердила и мать подростка. Примечательно, что директором школы общего среднего образования им.Т.Амандосова утвержден график индивидуального бесплатного обучения на дому на 2018-2019 учебные годы. Согласно утвержденному графику, за январь и февраль 2019 года учитель русской литературы должна была проводить обучение с подростком по вторникам, учитель иностранного языка должна была проводить обучение с подростком по средам. Однако утвержденный график педагоги попросту проигнорировали, предпочитая заниматься своими личными делами и получали за свои не оказанные услуги зарплату. - К слову, оплата за 1 час урока русского языка учителю составляет 5290 тенге, за 1 час урока иностранного - 4903 тенге. Об этом свидетельствуют фиктивные оценки в журналах и сведения в дневниках учащегося. Несмотря на это, в указанном периоде оценки выставлялись регулярно, - уточнили в проектном офисе «Атырау – адалдық алаңы». Помимо этого, в день визита сотрудников проектного офиса с 14.40 по 15.20 предполагалось проведение урока казахской литературы, однако учитель в назначенное время так и не появилась. Учителя указанной школы ничем не смогли объяснить такое нарушение учебного процесса и поспешили признаться в содеянном и дали обещание немедленно устранить нарушение. Как ни странно, ведомственного контроля со стороны руководства школы также не было. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.