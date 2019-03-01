Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции совместно с прокуратурой ЗКО прошло заседание координационного совета, где были рассмотрены вопросы профилактики уголовных правонарушений, посягающих на жизнь человека. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в 2018 году в области зарегистрировано 36 убийств и 17 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть. – Анализ показал, что каждое четвертое преступление совершено на бытовой почве и ранее судимыми лицами, при этом каждое пятое убийство произошло в общественном месте. Две трети преступлений, посягающих на жизнь человека, совершены в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что одной из причин совершения преступлений является то, что не соблюдается запрет на продажу алкогольной продукции в ночное время. По сообщению прокуратуры области, в 2018 году за продажу алкоголя к административной ответственности привлечены 76 владельцев торговых мест. Они были оштрафованы на 4,6 млн тенге, а также была приостановлено действие лицензии. Причиной повторности преступлений ранее судимыми названо ослабление административного надзора за ними со стороны службы пробации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.