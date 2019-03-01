Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд установил, что мужчины, находясь под влиянием взглядов, пропагандирующих и распространяющих идеологию терроризма и религиозного экстремизма, сами пропагандировали терроризм. Они говорили своим знакомым, что необходимо поддержать идеологию запрещенной в Казахстане международной террористической организации «Исламское государство». Кроме того, суд признал их виновными по ст. 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". Жайлаубаев получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, Баймурзин - 7 лет колонии, наказание он будет отбывать учреждении средней безопасности. В действиях первого подсудимого суд признал рецидив. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.