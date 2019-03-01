30-летнюю Камшат Калиеву в последний путь проводили сегодня, 1 марта, в поселке Селекционное, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала свекровь погибшей Гулсим Жубанышева, девушка в тот день ехала в Атырау, чтобы сдать анализы. - С моим сыном они поженились восемь лет назад. Сама Камшат родом из Шымкента. Сегодня приехала её мама и тетя. На поезде едут отец и другие родственники. Очень тяжелая ситуация, конечно. Никто не ожидал такого исхода. Мы ни к кому не имеем никаких претензий. Руководство автопарка приходило к нам, выразили свои соболезнования, попросили прощения. Это большая трагедия как для нас, так и для них, - говорит женщина. Напомним, 26 февраля около 14 часов пассажирский рейсовый автобус сообщением Уральск-Атырау столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли три человека. Еще 15 госпитализированы. Директор автопарка рассказал, что в тот день за рулем автобуса находился водитель с 33-летним стажем. Также, по его словам, водитель выехал на встречную полосу, потому что автобус занесло. Все трое погибших являются жителями ЗКО.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА