Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ЗКО закрыта трасса Переметное - граница РФ. Сильная метель, ветер 20 метров в секунду, - сообщили в службе спасения. Позже по этой же причине были закрыты автодороги Казталовка - Жанибек - граница РФ, Таскала-Аккурай_Болашак.