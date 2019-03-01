Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел полгода назад в Атырау. В ходе распития спиртных напитков между знакомыми возник спор, который перерос в драку. - Во время потасовки потерпевший ударил кулаком подсудимого, тот долго не думая, принес из дома кухонный нож и неудачно пырнул им в шею потерпевшего. К счастью, находившийся рядом свидетель схватил за руки разъяренного мужчину и не дал ему довести начатое до конца, - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области. Приговором суда злоумышленник осужден по ч.3 ст.24, ч.1 ст.99 УК РК «Убийство» к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.