По словам исполняющего обязанности заведующего отделением комплектования донорских кадров Центра крови ЗКО Нурболата Дуйсенгалиева, сотрудники полиции регулярно проводят акции и на постоянной основе сдают кровь. – Хотелось бы отметить, что наши полицейские регулярно сдают кровь. Перед сбором крови сотрудник обязательно проходит все необходимые процедуры. Для начала нужно определить резус-фактор крови, показатели гемоглобина, наличие перенесенных заболеваний. Если все показатели в норме, то они могут стать донорами. Собранная кровь направляется нуждающимся людям, которые перенесли операции и потеряли много крови, страдающим онкологическими заболеваниями, лейкемией, беременным. В данный момент в нашей базе имеется достаточный запас крови и их компонентов. Однако у них небольшой срок хранения, поэтому кровь нам нужно всегда, - рассказал Нурболат Дуйсенгалиев. Среди доноров-полицейских есть такие, кто сдает ее на протяжении нескольких лет. – Сотрудники полиции не только защищают права и свободу граждан, но и стоят на страже жизни и здоровья людей. Сегодняшняя акция "От сердца к сердцу" яркий пример этому. Я считаю, что это долг каждого гражданина сдавать кровь, помогать нуждающимся. У меня третья группа крови, резус-фактор - положительный. Кровь сдавал уже четыре раза. При необходимости готов сдавать в любое время, – рассказал старший инспектор департамента полиции ЗКО Асет Каленов. По словам полицейских, акция будет продолжена и на протяжении нескольких дней сотрудники полиции будут сдавать кровь. Стоит отметить, что жители ЗКО очень серьезно относятся к сдаче крови. Как отметили сотрудники центра, на протяжении шести лет наш регион является единственным в стране, жители которого на безвозмездной основе сдают кровь в любое время суток.