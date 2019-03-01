Торжественное возложения цветов состоялось сегодня в 11.00 в сквере нефтяников по улице Даумова. День образования Ассамблеи народа Казахстана и День благодарности этносов друг другу собрались отметить представители этнокультурных обществ. С этим праздником уральцев поздравил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. - Дорогие западноказахстанцы, уважаемые жители города Уральск, сегодня замечательный праздник – День Ассамблеи народа Казахстана. Сколько бы этносов не проживало в нашей стране, мы живем как одна большая семья, под общим домом, под одним шаныраком. Это самое главное богатство и основная ценность нашего общества, для укрепления независимого Казахстана. По определению нашего президента, 1 марта отмечается и как День благодарности вот уже четвертый год. День благодарности - это дань уважения к нашей общей истории. Я считаю, долг каждого казахстанца вносить свой вклад в единство народа. От своего имени и от имени своих коллег благодарен всем жителям нашей области и каждому члену ассамблеи. Спасибо за ваш труд в развитии нашего региона и укреплении экономики нашей страны, - поздравил глава области. Кроме того, всех присутствующих поздравили представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана. По словам представителя немецкого этнокультурного объединения «Хаймат» Эдуарда Фрицлера, на территории Советского союза когда-то была республика Поволжье. - В этой республике родились мои родители и в тридцатилетнем возрасте приехали в Казахстан. Мне уже 70 лет, и я родился здесь, в нашей области в Джамбетинском районе. Я полноправный гражданин Казахстана. В моей жизни ничего не было плохого, а только хорошее, я прошел все пути жизни со всеми своими соотечественниками грузинами, армянами, евреями, русскими, казахами. Работал в перестройку и до сегодняшнего дня еще работаю в сельском хозяйстве. Глядя на меня, можно сказать, как живут немцы в Казахстане, за других сказать не могу, но у нас все великолепно, - отметил Эдуард Фрицлер. Также на торжественном мероприятии выступили школьники со стихами и творческий коллектив с песней.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.