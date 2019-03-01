В Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню благодарности, в котором приняли участие аким ЗКО Алтай Кульгинов, ветераны труда, аксакалы и представители этнокультурных объединений. Стоит отметить, что указом президента страны с 2016 года первый день весны официально был утвержден как День благодарности. В этот день жители страны всех национальностей благодарят друг друга за мир и согласие. – В первую очередь мы благодарим Всевышнего за жизнь, за нашу землю, на которой мы живем. В этот день мы вспоминает своих предков. Мы должны благодарить их за то, что они построили нам такой прочный фундамент, на который мы сейчас опираемся. Мы благодарим друг друга за мир и благополучие в государстве. Мы говорим спасибо своим родителям и близким за то, что у нас есть хлеб. У нас есть мир на нашей земле. Ассамаблея народа Казахстана - это замечательный институт, который объединил все этносы и национальности в одно целое. Когда мы вместе мы поем разные песни, танцуем разные танцы. Все это вызывает чувство восхищения, - отметил писатель-краевед Александр Ялфимов. Председатель армянского этнокультурного центра Аветик Амирханян заявил, что от всего армянского народа благодарит казахский народ за то, что предоставил им кров в тяжелые для них времена. – Очень хорошо, что наш президент объявил сегодняшний день Днем благодарности казахскому народу. Потому что все 140 национальностей, которые проживают в Казахстане, должны сказать "спасибо" казахскому народу за их гостеприимство. Десятки лет назад, когда армянскому народу было трудно, мы приехали в Казахстан, где нас приняли, обогрели и поделились с нами куском хлеба. От себя лично, от всего армянского народа я благодарен казахскому народу, - рассказал Аветик Амирханян. Алтай Кульгинов поздравил собравшихся с праздником и отметил, что этот праздник уже четвертый год традиционно отмечается в Казахстане 1 марта. – 1 марта - День ассамблеи народа Казахстана. Символично, что в этот же день мы отмечаем День благодарности. Казахстан - наш общий дом и ассамблея вносит свой весомый вклад в укрепление дружбы, мира и согласия. Этот день, как отметил наш президент, дань уважения нашей общей истории, когда люди других национальностей в трудный для них период нашли поддержку и приют. Сейчас мы под одним шаныраком работаем и развиваем нашу страну. День благодарности - наш общий праздник, когда нужно чтить традиции, знать историю и передавать это следующему поколению. Молодежь должна знать историю, в этом быстро меняющемся мире они не должны забывать своих предков. Хочу выразить благодарность всем членам ассамблеи за труд. Поздравляю всех с праздником и желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, - поздравил собравшихся Алтай Кульгинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.