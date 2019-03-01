Ранее он занимал пост премьер-министра, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Фото из архива "МГ" Бакытжан Сагинтаев сегодня, 1 марта, был назначен государственным секретарем РК, говорится на сайте Акорды. Соответствующий Указ подписал глава государства. Напомним, 21 февраля Назарбаев отправил в отставку Правительство Казахстана. Тогда глава государства заявил, что Правительству не удалось создать реальные стимулы для роста экономики и благосостояния казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  