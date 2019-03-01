Иллюстративное фото из архива "МГ"

Гражданин Великобритании приехал в город Атырау по рабочему разрешению и визе для осуществления трудовой деятельности в ТОО «Tenaz Management». Однако проверкой установлено, что иностраннц вместе с казахстанцем зарегистрировал юридическое лицо – компанию «Ganbey Atyrau».

- Таким образом, англичанин осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения местного исполнительного органа. Постановлением суда нарушитель признан виновным, на него наложен штраф в размере 44 188 тенге, - рассказали в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.

