Водители и трактористы ТОО "Жайык Таза кала", возмущены тем, что их не предупредили заранее, что руководство предприятия подало объявление, чтобы вместо них взять других работников. По словам собравшихся, их попросили сдать технику и идти чистить снег, и что снег они будут чистить пока не закончится противопаводковый период. Однако руководство компании не дает внятного ответа, вернут ли потом водителей на прежнее место работы. Все эти 47 человек, которых посылают чистить снег на улицы, стоят с утра перед зданием ТОО "Жайык Таза Кала". - Я не согласен так работать. У меня есть договор, заключенный на год, где сказано, что я должен работать водителем. Идти на улицу чистить снег я не согласен. Там и зарплата меньше, да и потом у меня возраст уже не тот, - говорит рабочий ТОО "Жайык Таза Кала" Жасан Жаскараев. С ним согласны и другие рабочие. - Мы согласны, что сейчас паводкоопасный период, и я к примеру, согласен чистить снег. Но пусть нам дадут гарантию, что через месяц нас вернут на прежнюю должность. К тому же, если они сейчас набирают 200 человек, то почему их нельзя отправить сразу на чистку снега?! - говорит водитель. На встречу с рабочими приехал заместитель акима Уральска Сергей Доля, а также вышел директор компании Куат Ерсайынов. Также приехали сотрудники полиции и прокуратуры. Однако директор предприятия заявил, что рабочих перебрасывают на очистку снега временно. - Людей не хватает. До конца противопаводковых мероприятий мы вынуждены принять такие меры. Водители, которые переведены на лопаты, должны отработать до конца противопаводкового сезона, а потом они будут возвращены снова кто водителем, кто механизатором. Такой приказ есть, - объяснил Куат Ерсайынов. Также руководство добавляет, что они дополнительно для очистки города от снега нанимают еще 200 рабочих. Кроме того, рабочие пожаловались на низкие зарплаты и на профсоюз. Они рассказывают, что ежемесячно делают отчисления, однако взамен ничего не получают. К примеру, рабочий компании попал в ДТП, так ему даже денег на лекарства с профсоюза не выделили. Рабочие утверждают, что к 1 сентября тем, у кого семья многодетная, выдали по две тетради и по две ручки, на Новый год подарки дают не всем, а только выборочно, у кого много детей. Позже на место прибыл аким города Мурат Мукаев. После недолгих переговоров руководства с рабочими стало известно, что рабочим все-таки обещали вернуть их на свои рабочие места после завершения паводкового периода. – Сейчас мы поговорили с акимом и руководством предприятия. Нам изначально не правильно дали информацию. Мы не знали увольняют нас или временно переводят работать на улицах. Сейчас нам все объяснили, сказали, что только на неделю нас снимают с техники и мы должны будем помогать чистить дороги. Мы согласились, другого выхода у нас нет. Обещали, что размер зарплаты не изменится. Нас все устраивает. С завтрашнего дня мы с лопатами выйдем на улицу, - рассказал водитель предприятия Анатолий Юлаев.