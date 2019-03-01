Директора атырауских школ отдадут свои кабинеты для проведения факультативных занятий и кружков, а также иностранных языков. Сами руководители переезжают на первые этажи в кабинеты завхозов, методистов и техперсонала. Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области объявил продолжение республиканской акции по проекту " Атырау – адалдық алаңы". Ее суть заключается в том, чтобы руководители государственных учреждений, в том числе объектов образования, перешли на новый формат работы. - Кабинеты школьного руководства площадью 60, 50, 40 и 30 кв. м передаются директорами для дополнительных занятий. В настоящее время в Атырау имеется 13 школ, где занятия ведутся в три смены, поэтому необходима оптимизация учебных площадей. А объекты образования станут хорошим примером для других госучреждений. Сегодня 4 школы города перешли на новый формат - это 2, 30, 19 и 9 школы. В течение ближайшего времени директора всех школ Атырауской области отдадут свои кабинеты под классы, – рассказал руководитель департамента по делам государственной службы Токтамыс Жумагулов. К примеру, первым в новый кабинет переехал директор школы №18 им.Н.Крупской Дулат Далиев. Если раньше кабинет директора занимал 36 кв. м, сейчас кабинет руководителя не превышает 10 кв. м. В бывшем кабинете директор занимаются классы, обучающиеся в третью смену.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК Фото автора