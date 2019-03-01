По данным службы спасения, 2 марта в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров секунду. Кроме того, ожидается сильный туман, гололед и метель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.