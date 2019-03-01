ЧП произошло сегодня, 1 марта, в районе центрального рынка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, ледяная глыба упала на женщину с крыши двухэтажного торгового дома "На театральной" по улице Д.Нурпейсовой, 12/2. - 30-летняя женщина была госпитализирована в больницу, - отметили в ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.50. - У пострадавшей  были подозрения на закрыто черепно-мозговую травму. После осмотра и обследования в областной многопрофильной больнице она была отпущена домой, - рассказали в облздраве. Также в ДЧС ЗКО рассказали, что частичное обрушение крыши произошло сегодня в пятиэтажном жилом доме по улице Аманжолова, 139. - В результате скопления снега произошло частичное обрушение двухскатной крыши на площади 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Здание 1964 года постройки, - отметили в ДЧС ЗКО. По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, на сегодняшний день имеется 18 случаев обрушения кровель крыш из-за устаревших обрешетки и шифера. - 12 случаев обрушения кровли крыши зафиксированы в Уральске, 4 случая произошло в Таскалинском районе, и по одному случаю в Теректинском рйоне и районе Байтерек. Если мы обнаруживаем, что на территориях объектов очень большое скопление снега, то в первую очередь мы об этом уведомляем департамент полиции. Полицейскими выявлено 417 правонарушений, согласно статье 505 КоАП РК, предупреждено 410 физических лиц, председателей КСК и руководителей организаций. В отношении злостных нарушителей вынесены 7 постановлений о наложении штрафа на сумму 315 625 тенге, - рассказал Жасулан Джумашев. Напомним, в прошлом году в Уральске убило мужчину упавшей с крыши глыбой льда. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании