2 июня лучший теннисист Казахстана стал первым игроком в истории, который вышел в четвертьфинал турнира ТБШ в мужском одиночном разряде.

Бублик переиграл пятую ракетку планеты Джека Дрейпера, переиграв британца в четырёх партиях — 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Александр ещё не завершил борьбу на "Ролан Гаррос". Ему предстоит тяжелейшая битва с лучшим игроком мира Янником Синнером. Но ему уже удалось получить приличное денежное вознаграждение за свои труды.

За выход в 1/4 финала грунтового "Большого Шлема" Александр гарантированно получит 208 миллионов и 560 тысяч тенге (440 тысяч евро). В случае победы над итальянцем Бублик заработает 326 миллионов и 853 тысячи тенге (690 тысяч евро).

Финалист положит в собственную казну 744 миллиона и 702 тысячи тенге (1 275 000 евро), а победитель "Ролан Гаррос" получит 1 миллиард, 197 миллионов и 364 тысячи тенге (2 055 000 евро).