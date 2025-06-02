В Казахстане растёт интерес к национальным видам спорта.

Сколько людей в Казахстане занимаются национальными видами спорта

Как пишет МТС РК , по итогам 2024 года число казахстанцев, регулярно занимающихся национальными видами спорта, составило свыше 660 тыс. Человек — это 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%), .

Динамика за 2018-2024 годы:

2018 — 375 926 чел.

2019 — 399 357 чел.

2022 — 432 457 чел.

2023 — 619 200 чел.

2024 — 660 000+ чел.

Наиболее популярные виды спорта:

қазақша курес,

тогызкумалак,

асық ату,

көкпар,

бәйге,

теңге ілу,

жамбы ату,

аударыспақ,

құсбегілік,

традиционная стрельба из лука,

жекпе-жек и другие.

Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов.

Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.

Фото: pexels.com