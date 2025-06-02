Как пишет МТС РК, по итогам 2024 года число казахстанцев, регулярно занимающихся национальными видами спорта, составило свыше 660 тыс. Человек — это 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%), .
Динамика за 2018-2024 годы:
- 2018 — 375 926 чел.
- 2019 — 399 357 чел.
- 2022 — 432 457 чел.
- 2023 — 619 200 чел.
- 2024 — 660 000+ чел.
Наиболее популярные виды спорта:
- қазақша курес,
- тогызкумалак,
- асық ату,
- көкпар,
- бәйге,
- теңге ілу,
- жамбы ату,
- аударыспақ,
- құсбегілік,
- традиционная стрельба из лука,
- жекпе-жек и другие.
Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов.
Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.
