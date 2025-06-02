Как пишет МТС РК, по итогам 2024 года число казахстанцев, регулярно занимающихся национальными видами спорта, составило свыше 660 тыс. Человек — это 9,6% от всех занимающихся физической культурой и спортом в стране (в 2023 году — 619,2 тыс. человек или 8,7%), .

Динамика за 2018-2024 годы:

  • 2018 — 375 926 чел.
  • 2019 — 399 357 чел.
  • 2022 — 432 457 чел.
  • 2023 — 619 200 чел.
  • 2024 — 660 000+ чел.

Наиболее популярные виды спорта:

  • қазақша курес,
  • тогызкумалак,
  • асық ату,
  • көкпар,
  • бәйге,
  • теңге ілу,
  • жамбы ату,
  • аударыспақ,
  • құсбегілік,
  • традиционная стрельба из лука,
  • жекпе-жек и другие.

Для развития национальных видов спорта в регионах действуют 15 детско-юношеских спортивных школ и 17 специализированных клубов. 

Ежегодно в Казахстане проводится более 1000 соревнований по национальным видам спорта.

Фото: pexels.com