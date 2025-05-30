Занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях — квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в шести регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей людьми, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше восьми тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и другие.

Ежегодно государство финансирует посещение детьми творческих кружков, спортивных секций и программ дополнительного образования. Однако, в ходе проверок были выявлены серьёзные нарушения: массовые приписки детей ради искусственного увеличения посещаемости, занятия в 164 секциях для детей проводились в неприспособленных помещениях — квартирах, подвальных и жилых помещениях без соблюдения санитарных норм, в шести регионах зафиксировано 20 случаев обучения детей людьми, ранее привлеченными к уголовной ответственности, свыше восьми тысяч детей числились в системе, но фактически не посещали занятия и многое другое. Данные факты указывают на мошенничество, приписки и возможные хищения бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте Комитета по делам спорта и физической культуры.

— Чтобы пресечь подобные случаи и гарантировать детям безопасные, качественные условия, с 1 июня 2025 года стартует пилотный проект по внедрению единого ваучера. Он охватит Астану, Шымкент, Караганду, Кызылорду, Атырау и Актобе. Система направлена на объединение государственных и частных спортивных секций, творческих кружков и курсов допобразования в единой цифровой платформе, — говорится на сайте.

Ваучер закрепляется за ребёнком, а не за организацией. Это даёт возможность свободно переходить между спортом, творчеством и образовательными программами без потери финансирования и повторной очереди. При реализации проекта по созданию платформы единого ваучера учтут особенности каждого региона, а также различия в характере творческого, спортивного и образовательного заказа.

Механизм единого ваучера предусматривает два формата:

Целевой ваучер — для занятий в государственных учреждениях, без постановки в очередь.

Универсальный ваучер — позволяет в цифровом формате выбрать частную или негосударственную организации, где очередь формируется по возрасту и социальному статусу семьи, что обеспечивает справедливое распределение.

— В соответствии с новыми правилами, от кружков и секций требуется безопасная инфраструктура, соблюдение санитарных и противопожарных норм, утверждённые образовательные программы и квалифицированный персонал, чтобы каждый ребёнок мог безопасно и качественно развиваться, а бюджетные средства использовались строго по назначению. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно в цифровом формате, а единая платформа обеспечит прозрачность расходования средств, — сообщают в комитете.

Проект реализуют министерство культуры и информации (творчество), министерство туризма и спорта (спорт), министерство цифрового развития (техническое сопровождение) и министерством просвещения (допобразование).