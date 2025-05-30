Стоимость проезда составит 1500 тенге.

Автобусный маршрут запустят между городами Аксай и Уральск

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, с 1 июня начнет курсировать новый автобусный маршрут №121 сообщение Аксай-Уральск-Аксай.

22 мая прошел конкурс - перевозчиком на маршрут №121 было выбрано ТОО «Батыс Авто Парк». С компанией заключен договор и начать перевозки планируется уже с 1 июня.

Стоимость проезда -1500 тенге. Время отправления автобусов из Уральска и Аксая: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.

Перевозку будут осуществлять на автобусах марки Yutong 2025 года выпуска.

Снежанна ДАВЫДОВА




