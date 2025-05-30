Общая протяженность участка составляет 3 980 метров.

Объездную дорогу закроют на ремонт в Уральске

Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 31 мая будет временно закрыта для движения объездная дорога Айткулова (в пределах посёлка Зачаганск) — на участке от улицы Жангир хана до трассы Уральск–Саратов. Причина — проведение среднего ремонта дорожного полотна.

Для сохранности внутриквартальных дорог и обеспечения безопасности, транзитный большегрузный транспорт будет перенаправлен по маршруту: посёлок Переметное (район Бәйтерек) — село Большой Чаган.

— Для доступа к микрорайону Сарытау общественный транспорт №2 будет следовать по улицам Байтурсынова, Кулагера и Козы Корпеш. Завершить ремонт планируется в начале июля. Общая протяжённость участка — 3980 метров. Подрядная организация — ТОО «Адал Арна», - сообщили в ведомстве.

Жителей и гостей Уральска попросили отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.