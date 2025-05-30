Депутаты предложили запретить банкам и микрофинансовым организациям выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчёте указано, что они служат.

Сенаторы предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью, об этом сообщили в пресс-службе палаты. Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей закона.

В борьбе с телефонным мошенничеством, операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки.

В сенате уверены, что банки и микрофинансовые организации должны сообщать о случаях неправомерного доступа к тайным сведениям клиентов в течение одного дня и полностью устранять последствия не позднее десяти рабочих дней.

Сенаторы выступили за упрощение возможности открытия дочерних структур иностранных банков в Казахстане. Это стало одной из предложенных ими поправок в закон о развитии финансового рынка, защите прав потребителей его услуг и снижении бюрократических барьеров,

— Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания, — пояснили в сенате.

Также установлено чёткое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 8:00 до 21:00 в будние дни, без исключений.

Законом также:

исключается взимание неустойки с физических лиц за частичное либо досрочное погашение банковских займов;

вводится период "охлаждения" при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа;

предусматривается расширение оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов;

заключение договора об оказании услуг связи с абонентом сотовой связи только после проведения его биометрической идентификации;

размер комиссионного вознаграждения страхового агента по договорам страхования ограничивается в пределах 10% от размера страховой премии.









