Как оказалось в Казахстане нет ни экспертов для проверки батутов, ни компаний, которые смогли бы обучить персонал аттракционов безопасной эксплуатации.

Предприниматели Уральска, которые предоставляют услуги досуга в городском парке культуры и отдыха и на территории торгово-развлекательных комплексов города, собрались в палате предпринимателей для разъяснения Технического регламента безопасности эксплуатации аттракционов, которым руководствуются страны ЕАЭС.

Руководитель областного департамента Комитета технического регулирования и метрологии Нуржан Сатыбалдинов подчеркнул, что с наступлением самых длительных школьных каникул увеличиваются риски травматизма и несчастных случаев на территории аттракционов. Он напомнил, какие меры каждодневно должны предпринимать в целях профилактики несчастных случаев. Отдельно остановился на технических требованиях, предъявляемых к конструкции и монтажу аттракционов, на порядке технического освидетельствования этих металлических сооружений. Сатыбалдинов также дал разъяснение по эксплуатации батутов.



После чело выступили предприниматели. Они высказали недоумение тем, что в целом по Казахстану нет ни одной организации, аккредитованной на проведение технических освидетельствований аттракционов, нет испытательных центров и лабораторий.

Предпринимателям приходиться обращаться к услугам алматинских компаний, которые проводят экспертизу по башенным кранам и другим тяжелым машинам (и плюс по сосудам высокого давления, что характерно для аттракционов), и они проверяют аттракционные механизмы. Затраты услуги, командировочные расходы представителей алматинских компаний обходятся местным предпринимателям недешево.

— В техрегламенте указано, что сотрудники должны пройти обучение и иметь сертификат, но у нас нет подобных обучающих центров. Мы проходим обучение в российских центрах, они выдают сертификат, который у нас котируется, — рассказал какой выход нашли владельцы аттракционов предприниматель Антон Ротштайн (парк «Джуманджи»).

Более плачевная ситуация с проверкой батутов. Попытки предпринимателей привлечь к разрешению проблемного вопроса экспертов оказались тщетными.

— Четкой позиции и понятного алгоритма действий на сегодняшний день нет. Предприниматели готовы соблюдать правила, но нет ни специализированных лабораторий, ни заинтересованных экспертов, готовых заняться этим направлением. Невозможно принудить никого к сотрудничеству — каждый эксплуатант остаётся фактически один на один с вопросами безопасности, — сетует бизнес.

Сославшись на национальный стандарт СТ РК 3359-2019, в котором прописано — «Если срок службы аттракциона ещё не истёк, техническое освидетельствование может проводить сам владелец или его обученный персонал», предприниматели едины в том, чтобы механизмы аттракционов проверяли эксперты, однако найти таковых оказалось непросто.

— Мы больше всех заинтересованы в создании безопасной и комфортной среды для отдыхающих на аттракционах, — сказали предприниматели, подчеркнув, что в Казахстане должны заработать лаборатории по проведению необходимых испытаний.

Более того, они указали на необходимость усиления контроля за соблюдением всех норм и стандартов безопасности.

Выслушав представителей бизнес-сообщества, Нуржан Сатыбалдинов предложил создать рабочий чат из числа предпринимателей, занимающихся аттракционами, в котором участники смогут обмениваться опытом.