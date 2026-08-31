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Социум

Как изменились цены на вторичное жилье в Уральске и других городах Казахстана за август, рассказали эксперты

В Уральске в августе зафиксировано удешевление жилья на 0,5%.
Варвара Тыщенко
Как изменились цены на вторичное жилье в Уральске и других городах Казахстана за август, рассказали эксперты
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщает Krisha.kz, за последний месяц средняя стоимость квадратного метра по стране практически не изменилась, показав символическое снижение всего на 0,1%.

В то время как в крупных мегаполисах цифры ведут себя по-разному, жители западных регионов могут заметить другие тенденции. Так, в Уральске в августе зафиксировано удешевление жилья на 0,5%, а с начала года ценник просел почти на процент. Квадратный метр здесь обходится в среднем в 344 665 тенге.

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Столичные и региональные тренды при этом демонстрируют противоположную динамику. В Астане квадратный метр подорожал до 602 443 тенге, прибавив за год внушительные 13,5%. В Алматы цены за месяц выросли на 0,9% и закрепились на отметке 793 630 тенге за квадрат, оставаясь самыми высокими в республике.

Самое недорогое жилье по-прежнему сосредоточено на юге и западе страны. Самые низкие ценники аналитики зафиксировали в Кызылорде, где квадратный метр стоит около 264 тысяч тенге, а также в Актобе и Таразе.

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