Как изменились цены на вторичное жилье в Уральске и других городах Казахстана за август, рассказали эксперты

Как сообщает Krisha.kz, за последний месяц средняя стоимость квадратного метра по стране практически не изменилась, показав символическое снижение всего на 0,1%.

В то время как в крупных мегаполисах цифры ведут себя по-разному, жители западных регионов могут заметить другие тенденции. Так, в Уральске в августе зафиксировано удешевление жилья на 0,5%, а с начала года ценник просел почти на процент. Квадратный метр здесь обходится в среднем в 344 665 тенге.

Столичные и региональные тренды при этом демонстрируют противоположную динамику. В Астане квадратный метр подорожал до 602 443 тенге, прибавив за год внушительные 13,5%. В Алматы цены за месяц выросли на 0,9% и закрепились на отметке 793 630 тенге за квадрат, оставаясь самыми высокими в республике.

Самое недорогое жилье по-прежнему сосредоточено на юге и западе страны. Самые низкие ценники аналитики зафиксировали в Кызылорде, где квадратный метр стоит около 264 тысяч тенге, а также в Актобе и Таразе.